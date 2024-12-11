В Сирии сформировали состав временного правительства

Помогать ему будут несколько человек из так называемого «правительства спасения». Его учредила вооруженная оппозиция, которая захватила власть в стране. Задача переходного кабинета министров – обеспечить работу госструктур и предотвратить распад государства. На фоне продолжающихся боев в стране сделать это будет непросто. Что касается бывшего главы государства, Башар Асад сейчас находится в Москве. Ему и его семье Россия предоставила убежище, решение принял лично Владимир Путин. Напомним, что переворот в Сирии случился 8 декабря, когда вооруженные оппозиционные формирования взяли под свой контроль Дамаск. Подразделения правительственных сил покинули город, а премьер-министр заявил о готовности мирно передать власть.