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В Сирии сформировали состав временного правительства

11 декабря 2024 08:37
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Состав временного правительства сформировали в Сирии. Оно будет действовать до марта, заявил исполняющий обязанности премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии сформировали состав временного правительства-2

Помогать ему будут несколько человек из так называемого «правительства спасения». Его учредила вооруженная оппозиция, которая захватила власть в стране. Задача переходного кабинета министров – обеспечить работу госструктур и предотвратить распад государства. На фоне продолжающихся боев в стране сделать это будет непросто. Что касается бывшего главы государства, Башар Асад сейчас находится в Москве. Ему и его семье Россия предоставила убежище, решение принял лично Владимир Путин. Напомним, что переворот в Сирии случился 8 декабря, когда вооруженные оппозиционные формирования взяли под свой контроль Дамаск. Подразделения правительственных сил покинули город, а премьер-министр заявил о готовности мирно передать власть.

# Новости Сирии # Международная политика

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