Армия России взяла под огневой контроль стратегически важную для ВСУ трассу Запорожье-Курахово, пишет РИА Новости.
По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, огневой контроль осуществляется посредством БПЛА, минометов, артиллерии, РСЗО и «Солнцепеков». Данная трасса являлась главным транспортным коридором, по которому шло снабжение группировки ВС Украины на южнодонецком участке фронта.