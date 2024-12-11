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ВС РФ взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово

11 декабря 2024 08:01
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Армия России взяла под огневой контроль стратегически важную для ВСУ трассу Запорожье-Курахово, пишет РИА Новости.

По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, огневой контроль осуществляется посредством БПЛА, минометов, артиллерии, РСЗО и «Солнцепеков». Данная трасса являлась главным транспортным коридором, по которому шло снабжение группировки ВС Украины на южнодонецком участке фронта.

# Международная политика

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