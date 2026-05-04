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Новости по тегу #Новости Сирии

В Сирии продолжается стремительный рост стоимости жизни
04 мая 2026 07:29

В Сирии продолжается стремительный рост стоимости жизни

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения
13 февраля 2026 07:22

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения

В Сирии мародёры разграбили средиземноморский курорт
15 декабря 2024 11:15

В Сирии мародёры разграбили средиземноморский курорт

В Сирии сформировали состав временного правительства
11 декабря 2024 08:37

В Сирии сформировали состав временного правительства

Сирийские повстанцы сформируют переходный орган власти
09 декабря 2024 11:04

Сирийские повстанцы сформируют переходный орган власти

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии
02 апреля 2024 07:39

Израиль нанёс удар по диппредставительству Ирана в Сирии

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами теракта
05 октября 2023 20:40

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сирии в связи с жертвами теракта

Художник из Сирии превращает повреждённые ковры в произведения искусства
05 октября 2023 08:57

Художник из Сирии превращает повреждённые ковры в произведения искусства

Сирия осудила новые санкции против Беларуси и выразила готовность укреплять отношения с республикой
13 августа 2023 15:03

Сирия осудила новые санкции против Беларуси и выразила готовность укреплять отношения с республикой

В Сирии молодые специалисты открывают бизнес, потому что не могут найти работу по профессии
11 августа 2023 09:04

В Сирии молодые специалисты открывают бизнес, потому что не могут найти работу по профессии

В Сирии не могут справиться с лесными пожарами
28 июля 2023 06:07

В Сирии не могут справиться с лесными пожарами

Ему 72, а ей 80 лет. Пара из дома престарелых в Сирии обвенчалась
16 мая 2023 12:45

Ему 72, а ей 80 лет. Пара из дома престарелых в Сирии обвенчалась