Новости по тегу #Новости Сирии

Внешние шоки усиливают уже существующие проблемы, а цены на базовые продукты и топливо растут почти ежедневно.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям и управлению катастрофами сообщили: полностью повреждено около 300 палаток, еще более 1300 пострадали частично.
Люди выносили из отелей все, что могли найти: мебель, технику, угоняли припаркованные там мотоциклы и автомобили.
Оно будет действовать до марта, заявил исполняющий обязанности премьер-министра.
По поступающим из Сирии сообщениям, повстанцы приступили к формированию правительства. Пока свой пост сохранил премьер-министр. Планируется расширить переходный период после смены власти в стране.
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