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США планируют разместить в Украине ядерные бомбы для противодействия «Орешнику»

11 декабря 2024 07:21
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Вашингтон может разместить ядерные бомбы B-61 на территории Польши или Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Издание пишет, что вариант, при котором страны Запада дадут разрешение на размещение ядерного оружия в Украине, является безумным. Однако развитие конфликта показывает, что данную версию сложно исключать.

Альтернативной страной для размещения ядерного оружия может быть выбрана Польша, являясь полноправным членом НАТО и имея право принимать участие в программе обмена подобным оружием. При этом данный шаг внесет еще большую дестабилизацию в ситуацию и сделает маловероятным урегулирование конфликта мирным путем, указано в материале.

# Международная политика

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