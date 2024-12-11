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Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня – Reuters

11 декабря 2024 08:36
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Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что необходимо немедленное прекращение огня в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Агентство указывает, что во время разговора трех лидеров не было обсуждений конкретных деталей того, как должен выглядеть мир. Однако, по заявлению Трампа, он «хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну».

В ходе встречи также был упомянут ряд «ключевых моментов». Так, шла речь о том, что процесс достижения мира должен быть сопровожден «гарантиями», а «одного прекращения огня недостаточно».

По сведениям Reuters, Трамп занимается обдумыванием всех деталей.

# Международная политика # Дональд Трамп # Эммануэль Макрон # Владимир Зеленский

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