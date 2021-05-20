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В Сирии началась подготовка к президентским выборам. Проголосовать можно и в Беларуси

20 мая 2021 15:25
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Новости Сирии. В Сирии началась подготовка к президентским выборам, назначенным на 26 мая. 20 мая проходит голосование в посольствах за рубежом. Избирательный участок открыт и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии началась подготовка к президентским выборам. Проголосовать можно и в Беларуси-1

На пост лидера Сирийской Арабской Республики претендуют три кандидата, в том числе действующий президент Башар Асад. Всего подана 51 заявка на участие в данной кампании. Однако бороться за главный пост республики смогут только те кандидаты, которых, согласно Конституции страны, поддержали не менее 35 депутатов парламента. Избирательный участок, открытый при посольстве Сирии в Беларуси, начал работать в семь утра.

В Сирии началась подготовка к президентским выборам. Проголосовать можно и в Беларуси-4

Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:
Голосование на участке проходит активно. Мы подготовились заблаговременно. Наши граждане получили приглашение, чуть ли не каждого предупредили индивидуально. У всех желающих есть возможность проголосовать. Планируем работать до семи вечера, если будет поток желающих, то работу избирательного участка при посольстве продлим. И хотели бы выразить Беларуси слова признательности за поддержку, которая оказывается сирийскому народу в вашей стране.

В Сирии началась подготовка к президентским выборам. Проголосовать можно и в Беларуси-7

Ейд Мажд, житель Сирии:
Мы очень рады, что есть возможность голосовать за границей. Лично я за стабильность, за безопасность, за порядок, за то, чтобы все было в Сирии, в нашем государстве, чтобы было мирно.

В Сирии началась подготовка к президентским выборам. Проголосовать можно и в Беларуси-10

Напомним, президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая.

# Выборы # Башар Асад # Мохаммад аль-Умрани # Ейд Мажд # Фотофакт

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