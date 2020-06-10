В России для испытания вакцины от коронавируса отобрали две группы добровольцев

Новости России. Две группы добровольцев отобрали в России для испытания вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав первой вошли военнослужащие, в состав второй – гражданские лица.
Новости России. Две группы добровольцев отобрали в России для испытания вакцины от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав первой вошли военнослужащие, в состав второй – гражданские лица.
Все участники эксперимента пройдут обязательное медицинское обследование перед вакцинацией. Чтобы исключить возможность занесения инфекции, добровольцы проведут 14 дней в карантине.
Тем временем, о готовности начать массовый выпуск препарата от COVID-19 заявили США и Великобритания. Сделать это намерены еще до конца клинических испытаний. Первые 400 миллионов доз до конца года будут поставлены в британские медучреждения, а также в больницы США.