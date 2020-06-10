В Риме на акции протеста вышли гиды и экскурсоводы. Они требуют от властей большей финансовой поддержки

Новости Италии. В Риме на акции протеста вышли гиды и экскурсоводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, одетые во все черное, собрались у Пантеона и у здания итальянского парламента.
Новости Италии. В Риме на акции протеста вышли гиды и экскурсоводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, одетые во все черное, собрались у Пантеона и у здания итальянского парламента.
Работники культуры требуют от властей оказать большую финансовую помощь туристическому сектору и снять ограничительные меры. По мнению гидов, в противном случае они не дотянут до марта 2021 года, когда, по подсчетам экспертов, туристическая отрасль вернется к прежнему уровню.