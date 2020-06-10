В Одессе частично обрушился жилой дом, повреждены 5 квартир

Обвалилась угловая стена с четвертого по первый этажи, в результате чего оказались повреждены пять квартир.

Прибывшие к месту инцидента спасатели эвакуировали более 20 человек. Одному из жильцов потребовалась госпитализация. Приступить к разбору завалов пока не удается из-за сильного запаха газа. Поврежденную трубу еще не обнаружили. Также существует опасность повторного обрушения конструкций.