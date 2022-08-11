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В Сиэтле открылась выставка, посвящённая Брюсу Ли

11 августа 2022 08:55
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Новости США. «Будь водой, мой друг». Эта знаменитая фраза Брюса Ли стала названием выставки, посвященной знаменитому актеру и мастеру боевых искусств. Экспозиция открылась в небольшом музее в Сиэтле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиэтле открылась выставка, посвящённая Брюсу Ли-1

Здесь представлены фото, картины, личные вещи мастера кунг-фу, а также коллекция из 2 800 книг, написанных самим актером. Работы посвящены боевым искусствам, кинопроизводству и философии. С организацией выставки помогла дочь Брюса Ли.

В Сиэтле открылась выставка, посвящённая Брюсу Ли-4

Шеннон Ли, основатель и президент фонда Брюса Ли:
Мы знаем его потрясающие цитаты, но все намного глубже. Он был очень начитанным, многое знал, умел хорошо писать. Это основа, которая позволила ему многого достичь в области боевых искусств, кино и культуры и стать мировой иконой.

Брюс Ли родился в 1940 году. С детства снимался в кино. Победив на соревнованиях по боксу в школе, решил всерьез заниматься кунг-фу. Затем изучил дзюдо и джиу-джитсу. Основал свой стиль единоборства. Брюс Ли снялся в 36 фильмах. В июле 1973 года киноактер неожиданно скончался. Ему было 32 года.

# Выставка # Брюс Ли # Шеннон Ли # Новости США # Фотофакт

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