Лесные пожары приближаются к знаменитым курортам Черногории

Лесные пожары продолжают уничтожать юг Европы. Самая критическая ситуация сложилась во Франции. Там уже сгорело более 6 000 гектаров земли и как минимум 16 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1 000 пожарных и 8 самолетов продолжают борьбу со стихией. При этом сбылись худшие опасения: огонь перекинулся на торфяники, из-за чего тушить его стало гораздо труднее.

Пока безуспешно пытаются взять пламя под контроль и болгарские пожарные. Работе мешает сильный ветер. Огонь уже уничтожил небольшую деревню, редкие породы деревьев и продолжает распространяться.