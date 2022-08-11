Лесные пожары приближаются к знаменитым курортам Черногории

Лесные пожары продолжают уничтожать юг Европы. Самая критическая ситуация сложилась во Франции. Там уже сгорело более 6 000 гектаров земли и как минимум 16 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лесные пожары продолжают уничтожать юг Европы. Самая критическая ситуация сложилась во Франции. Там уже сгорело более 6 000 гектаров земли и как минимум 16 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 1 000 пожарных и 8 самолетов продолжают борьбу со стихией. При этом сбылись худшие опасения: огонь перекинулся на торфяники, из-за чего тушить его стало гораздо труднее.
Пока безуспешно пытаются взять пламя под контроль и болгарские пожарные. Работе мешает сильный ветер. Огонь уже уничтожил небольшую деревню, редкие породы деревьев и продолжает распространяться.
А в Черногории для борьбы с лесными пожарами привлекли армию. Там военные вертолеты сбрасывают тонны воды на пламя, которые стремительно приближается к знаменитым курортам страны.