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Лесные пожары приближаются к знаменитым курортам Черногории

11 августа 2022 07:35
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Лесные пожары продолжают уничтожать юг Европы. Самая критическая ситуация сложилась во Франции. Там уже сгорело более 6 000 гектаров земли и как минимум 16 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары приближаются к знаменитым курортам Черногории-1

Более 1 000 пожарных и 8 самолетов продолжают борьбу со стихией. При этом сбылись худшие опасения: огонь перекинулся на торфяники, из-за чего тушить его стало гораздо труднее.

Пока безуспешно пытаются взять пламя под контроль и болгарские пожарные. Работе мешает сильный ветер. Огонь уже уничтожил небольшую деревню, редкие породы деревьев и продолжает распространяться.

Лесные пожары приближаются к знаменитым курортам Черногории-4

А в Черногории для борьбы с лесными пожарами привлекли армию. Там военные вертолеты сбрасывают тонны воды на пламя, которые стремительно приближается к знаменитым курортам страны.

# Пожар # Фотофакт

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