В ООН уверены, что количество судов, вывозящих украинское зерно, резко вырастет

Тема продовольственной безопасности остается главной во всем мире. Последствия глобального кризиса может несколько смягчить экспорт украинского зерна, считают в ООН. Ожидается, что в месяц суда будут вывозить до 5 миллионов тонн продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судовладельцы уже проявляют коммерческий интерес. Например, в Турции стоит несколько зерновозов, готовых отправиться в Украину на загрузку. Но свободных мест на причалах в черноморских портах – «Одессе», «Черноморске» и «Южном» – пока нет. На данный момент там стоит 12 груженых кораблей, получивших разрешение на выход в море. В Украине осталось около 20 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая, а также урожай пшеницы этого года, который, по оценкам ООН, составит еще 20 миллионов тонн.