Транспорт без водителя. В Италии протестировали первые беспилотные маршрутки

Томас Заплана, специалист по вводу в эксплуатацию беспилотного шаттла:

Шаттл движется без водителя. Моя миссия – запрограммировать его, чтобы машина ориентировалась на улицах города. У него есть GPS как в вашей машине, но более точный. Также есть несколько датчиков, которые вы видите здесь и здесь. Мы наносим на 3D-карту все улицы, чтобы шаттл мог распознавать, где он находится.