Транспорт без водителя. В Италии протестировали первые беспилотные маршрутки
Новости Италии. Транспорт без водителя. Первые беспилотные маршрутки протестировали на дорогах итальянского Турина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шаттл с электроприводом способен самостоятельно двигаться в потоке машин благодаря точнейшей системе GPS и датчикам, позволяющим распознавать препятствия в виде авто, велосипедистов, пешеходов и других. Максимальная скорость транспортного средства – 25 км/ч. Зарядки хватает на 9 часов работы.
Томас Заплана, специалист по вводу в эксплуатацию беспилотного шаттла:
Шаттл движется без водителя. Моя миссия – запрограммировать его, чтобы машина ориентировалась на улицах города. У него есть GPS как в вашей машине, но более точный. Также есть несколько датчиков, которые вы видите здесь и здесь. Мы наносим на 3D-карту все улицы, чтобы шаттл мог распознавать, где он находится.
Маршрутка может перевозить до 14 человек, а движущаяся платформа делает транспорт доступным для инвалидов. Шаттл будут испытывать до октября. После этого в тестовом режиме он будет перевозить пассажиров в больничном районе города. Забронировать поездку можно будет через приложение.