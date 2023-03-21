В Швейцарии из-за банковского кризиса могут лишиться работы 40 тысяч человек

Новости Швейцарии. Более 40 тысяч человек могут лишиться работы из-за поглощения Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS. Об этом сообщило международное экономическое издание. Финансовый кризис, разразившийся в США, уже затронул и европейские банки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, больше всего досталось как раз Credit Suisse, который являлся символом незыблемости банковской системы Европы. И в одночасье все рухнуло. Акции финучреждения упали на 30 %, и это стало балластом для всего европейского банковского сектора. Спасением Credit Suisse занялся крупнейший швейцарский банк UBS. Однако эксперты назвали этот процесс довольно рискованным.