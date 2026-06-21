В Швейцарии 21 июня пройдут переговоры между Ираном и США

Швейцария сегодня, 21 июня, стала центром мировой политики. Там в ближайшее время должны начаться переговоры, которые могут положить конец затянувшемуся ближневосточному конфликту. Несколько часов назад в Цюрих прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы принять участие в обсуждении ядерной программы и разработке мирного соглашения с иранскими представителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговорщики от Тегерана, в том числе спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, а также представители центрального банка и нефтяной отрасли, уже находятся в швейцарском Цюрихе. Переговоры должны начаться в ближайшее время в гостиничном комплексе Бюргеншток.

Рамочное мирное соглашение было подписано на прошлой неделе, и теперь представители США и Ирана попробуют договориться по техническим деталям, которые имеют огромные последствия для мировой экономики и глобальной безопасности.

Однако, главным камнем преткновения на пути к миру остаются продолжающиеся боевые действия в Ливане между Израилем и Хезболлой, которые не являются участниками соглашения между США и Ираном. А прекращение огня – одно из условий Тегерана.