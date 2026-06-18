Сегодня произошло событие, которого, без преувеличения, ждал весь мир. Подписан и вступил в силу «Исламабадский меморандум о взаимопонимании» между США и Ираном. Документ, скрепленный электронными подписями президентов Дональда Трампа и Масуда Пезешкиана, положил конец конфликту, который продолжался больше 3,5 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступивший посредником, меморандум вступил в силу немедленно, текст был подписан в электронном виде. И тут важно понимать политическую цену заверения документов на столь высоком уровне. Если под соглашением стоят личные подписи президентов двух стран, ответственность за нарушение соглашения значительно возрастает.

Итак, разберемся с условиями мира. Первым и ключевым шагом стало немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие военно-морской блокады США. В более широком плане документ предполагает: прекращение огня на всех фронтах, дорожную карту по снятию санкций и разморозке иранских активов, создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов. Страны предусмотрели 60-дневный срок для финальных переговоров по ядерной программе. Таким образом, путь к миру будет продолжен, и тут важно, чтобы дорога была с двусторонним движением.

Беларусь давно призывала к такому обоюдному решению вопроса. Еще 19 марта во время переговоров в Минске со спецпосланником президента США Джоном Коулом Александр Лукашенко предложил свое видение мирного урегулирования и несколько вариантов завершения конфликта. Детали белорусский лидер озвучивать не стал, отметив, что не хочет делать это публично. Кстати, на той же встрече, отвечая на вопрос американской стороны по поводу ракет, которые якобы Иран просил у Беларуси, глава государства опроверг слухи о подобных поставках. Этот сигнал был важен для снятия напряженности в диалоге с Вашингтоном. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом.