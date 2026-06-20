Один за всех! Как «мушкетерский принцип» ШОС пугает Запад? Анонс ток-шоу «Мнения»

Один за всех, и 10 за одного. Мушкетерский принцип в мировой политике.
Один за всех, и 10 за одного. Мушкетерский принцип в мировой политике.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Консенсус – самый главный принцип, который держит Шанхайскую организацию на высоте. Это то, чего нет у оппонентов на Западе.
Ануар Нуртазин, экономический аналитик:
Запад не привык разговаривать, он привык действовать жестко и в рамках своего права.
Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики (Россия):
Скептики, которые говорят, будет то или иное поглощение крупными странами стран мелких, – это люди, которые ревнуют и чувствуют опасность в развитии данной организации.
Таисия Мармонтова, глава общественного фонда «Институт исследования региональной интеграции»:
Здесь есть возможность всем развиваться в рамках единой семьи.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 21 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь».