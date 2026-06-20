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Один за всех! Как «мушкетерский принцип» ШОС пугает Запад? Анонс ток-шоу «Мнения»

20 июня 2026 13:46
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Один за всех, и 10 за одного. Мушкетерский принцип в мировой политике.

Один за всех! Как «мушкетерский принцип» ШОС пугает Запад? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности: 
Консенсус – самый главный принцип, который держит Шанхайскую организацию на высоте. Это то, чего нет у оппонентов на Западе.

Один за всех! Как «мушкетерский принцип» ШОС пугает Запад? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Ануар Нуртазин, экономический аналитик: 
Запад не привык разговаривать, он привык действовать жестко и в рамках своего права.

Один за всех! Как «мушкетерский принцип» ШОС пугает Запад? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики (Россия): 
Скептики, которые говорят, будет то или иное поглощение крупными странами стран мелких, – это люди, которые ревнуют и чувствуют опасность в развитии данной организации.

Один за всех! Как «мушкетерский принцип» ШОС пугает Запад? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Таисия Мармонтова, глава общественного фонда «Институт исследования региональной интеграции»:
Здесь есть возможность всем развиваться в рамках единой семьи.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 21 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

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