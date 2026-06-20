Иранские военные вновь перекрыли Ормузский пролив

Отмененный накануне раунд американо-иранских консультаций в Швейцарии возвращается в рабочий график делегаций. Как сообщил МИД Пакистана, технические консультации США и Ирана уже 21 июня могут пройти в швейцарском Бюргенштоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, все ключевые фигуры либо уже на месте, либо в пути, и, по данным вице-президента США Джей Ди Вэнса, подготовка ко встрече в самом разгаре.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

Мы планируем переговоры, когда прибудут представители иранского правительства, а также правительства Катара и Пакистана. Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного меняются. Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте, разбираясь с некоторыми техническими элементами этих переговоров. Как вы знаете, одной из первоочередных задач, которые президент Трамп поставил перед нами, является открытие пролива. Это уже произошло. Вчера мы действительно добыли 16 млн баррелей нефти из Ормузского пролива. Вице-президент США допустил, что в ближайшие дни может присоединиться к переговорщикам. Как стало известно ранее, иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента Стив Уиткофф. Но путь к диалогу осложняется новыми рисками. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в Исламабаде. Сегодня Израиль продолжил боевые действия в Ливане вопреки объявленному накануне перемирию. Американской администрации вновь не удалось объяснить израильскому руководству позицию Тегерана. Урегулирование ливанского конфликта – один из ключевых пунктов подписанного меморандума и причина, по которой Иран осторожно подходит к столу переговоров. Теперь аналитики ожидают, что Тегеран будет добиваться его выполнения на предстоящей встрече.

Джонатан Ринхолд, старший исследователь университета Бар-Илан (Израиль):

Израиль хоть и не является прямой стороной соглашения, фактически будет связан американским давлением. Вашингтон как главный союзник и поставщик оружия не позволит Тель-Авиву предпринимать действия против достигнутых договоренностей. Ссылка на территориальную целостность Ливана подразумевает, что Израилю придется вывести войска с юга страны. И сделать это, скорее всего, в течение 60 дней в случае полного соглашения между США и Ираном.