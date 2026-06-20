В Боливии 50 дней не утихают массовые акции протеста профсоюзов

В Боливии уже 50 дней не утихают массовые акции протеста. Они парализовали жизнь в стране – перекрыты основные магистрали и снабжение продуктами по ним. Конфликт вспыхнул после решения властей урезать топливные субсидии. Так правительство пыталось сократить дефицит бюджета, но мера ударила по карманам граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К протестам присоединились рабочие и фермеры. Они требуют отменить жесткую экономию, поднять зарплаты и добиться отставки президента. Однако сегодня появился шанс на урегулирование кризиса. Глава государства Родриго Пас и руководитель Конфедерации трудящихся Боливии подписали соглашение. Профсоюзы обязались разблокировать дороги, если власти выполнят обещания за три месяца. Правительство создаст комиссии по трудовым спорам и займется задержанными. Ранее было введено чрезвычайное положение из‑за того, что часть трасс по‑прежнему перекрыта группами, которых соглашение не устроило.

Мы давно перешагнули черту чрезвычайной ситуации. Мы в отчаянном положении. Производственные затраты не покрываются даже на 40 %. Потери сектора достигают 10 миллионов боливиано в день. Страдает вся цепочка – транспорт, логистика, поставки ресурсов. Производство умирает.

Режим ЧП позволяет задействовать армию и полицию для принудительной расчистки трасс. Крупнейшие города страны Ла-Пас и Эль-Альто остаются без поставок продовольствия, в пробках скопилось более трех тысяч фур. Жертвами кризиса стали 14 человек, а экономический ущерб достиг 3 миллиардов долларов.