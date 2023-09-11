В шведских школах решили отказаться от идеи заменить бумажные учебники планшетом

Как оказалось, с введением цифровых технологий у детей появились сложности с чтением и восприятием текста. По данным международного исследования, с этим столкнулись 19 % учащихся. А несколько лет назад показатель был на уровне 10 %. В Министерстве образования Швеции выразили обеспокоенность и предложили вернуть бумажные учебники в классы. На это планируют потратить 58 миллионов евро.