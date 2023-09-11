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В шведских школах решили отказаться от идеи заменить бумажные учебники планшетом

11 сентября 2023 08:12
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Новости Швеции. В шведских школах возвращаются к учебникам вместо планшетов. Такое решение приняли местные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шведских школах решили отказаться от идеи заменить бумажные учебники планшетом-1

Как оказалось, с введением цифровых технологий у детей появились сложности с чтением и восприятием текста. По данным международного исследования, с этим столкнулись 19 % учащихся. А несколько лет назад показатель был на уровне 10 %. В Министерстве образования Швеции выразили обеспокоенность и предложили вернуть бумажные учебники в классы. На это планируют потратить 58 миллионов евро.

# Международная политика # Новости Швеции # Фотофакт

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