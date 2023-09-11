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ЕС запретил россиянам въезд на личных авто и провоз некоторых предметов

11 сентября 2023 07:52
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Европейская комиссия указала, что государства ЕС имеют право принимать самостоятельные решения о том, как интерпретировать санкции против зарегистрированных в России автомобилей, передает РИА Новости.

Каждый национальный орган ЕС должен применять эти санкции. Запрет вводится на приобретение, ввоз или передачу из России продукции, указанной в санкционном списке номер XXI. 

Ранее Европейская комиссия подтвердила запрет на въезд в страны ЕС автомобилей, оформленных в России. В ФРГ участились случаи конфискации автомобилей с русскими номерами за несоблюдение Закона о внешней торговле и предписаний Европейского совета. При этом представитель Министерства финансов Германии не смог пояснить, каким образом частные автомобили могут подпадать под это правило.
 

# Международная политика

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