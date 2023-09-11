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Зеленский заявил, что сомневается в искренности Запада всегда поддерживать Украину

11 сентября 2023 08:01
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Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в откровенности ряда западных партнеров, сообщает РИА Новости.

Он также затронул тему перехода к «полностью милитаризованной экономике» в условиях длительного конфликта, но при этом подчеркнул, что обсуждать этот вопрос с населением Украины придется только при наличии определенных обстоятельств – слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией».

4 июня было начато контрнаступление украинских войск с применением бригад, обученных НАТО и оснащенных западной техникой. Но уже через три месяца российский президент Владимир Путин назвал контрнаступление провальным.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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