Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в откровенности ряда западных партнеров, сообщает РИА Новости.

Он также затронул тему перехода к «полностью милитаризованной экономике» в условиях длительного конфликта, но при этом подчеркнул, что обсуждать этот вопрос с населением Украины придется только при наличии определенных обстоятельств – слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией».

4 июня было начато контрнаступление украинских войск с применением бригад, обученных НАТО и оснащенных западной техникой. Но уже через три месяца российский президент Владимир Путин назвал контрнаступление провальным.