Прямой эфир

Польская оппозиция обещает привлечь к трибуналу нынешнее руководство страны

11 сентября 2023 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» обещает привлечь к трибуналу президента и премьера в случае своей победы на будущих парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская оппозиция обещает привлечь к трибуналу нынешнее руководство страны-1

Впрочем, отвечать за свои деяния будут не только они. К уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления привлекут многих высокопоставленных чиновников и руководителей, в том числе главу нацбанка и председателя правления энергетического концерна. Также оппозиционная коалиция обещает обнародовать имена людей, которые принимали решения о незаконной прослушке граждан.

Выборы в польский парламент пройдут 15 октября. Затем будет сформировано новое правительство.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский заявил, что сомневается в искренности Запада всегда поддерживать Украину
11 сентября 2023 08:01

Зеленский заявил, что сомневается в искренности Запада всегда поддерживать Украину

ЕС запретил россиянам въезд на личных авто и провоз некоторых предметов
11 сентября 2023 07:52

ЕС запретил россиянам въезд на личных авто и провоз некоторых предметов

Süddeutsche Zeitung: Бербок приехала в Киев с неожиданным визитом
11 сентября 2023 07:39

Süddeutsche Zeitung: Бербок приехала в Киев с неожиданным визитом