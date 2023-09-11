Польская оппозиция обещает привлечь к трибуналу нынешнее руководство страны

Новости Польши. Крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» обещает привлечь к трибуналу президента и премьера в случае своей победы на будущих парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, отвечать за свои деяния будут не только они. К уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления привлекут многих высокопоставленных чиновников и руководителей, в том числе главу нацбанка и председателя правления энергетического концерна. Также оппозиционная коалиция обещает обнародовать имена людей, которые принимали решения о незаконной прослушке граждан.

Выборы в польский парламент пройдут 15 октября. Затем будет сформировано новое правительство.