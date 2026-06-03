В Швеции разработали законопроект, который ограничивает воссоединение семей

История о том, как европолитики наступили на свои же грабли. Политика открытых дверей, долгие годы преподносимая обществу как благо, заставила Швецию буквально переобуться в воздухе.
При чем этот кульбит готовят в срочном порядке, а это значит, что кому-то будет больно. В Стокгольме разработали законопроект, который ограничивает воссоединение семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы привезти супруга и двоих детей в Швецию, мигрант теперь должен зарабатывать после уплаты налогов не менее 3 500 евро. Это выше средней зарплаты по стране. И даже этот порог преодолеть может далеко не каждый. Кроме того, претендент обязан иметь жилье достаточного размера и ждать подачи заявления целых два года.
При этом доходы от субсидируемой работы, пособий по безработице и социальной поддержки больше не учитываются. Удар нанесен и по иностранным студентам. Им отныне запрещено перевозить в Королевство родственников. По словам властей, учащиеся массово злоупотребляли правилами. Новый закон, по сути, ставит крест на попытках начать жизнь в Швеции с нуля.
Германия стала слишком дорогой для бизнеса – Мерц.