В Швеции разработали законопроект, который ограничивает воссоединение семей

История о том, как европолитики наступили на свои же грабли. Политика открытых дверей, долгие годы преподносимая обществу как благо, заставила Швецию буквально переобуться в воздухе.

При чем этот кульбит готовят в срочном порядке, а это значит, что кому-то будет больно. В Стокгольме разработали законопроект, который ограничивает воссоединение семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.