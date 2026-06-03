Видимо, у европейского «гостеприимства» есть свои красные линии, а вот у оптимизма прибалтийской власти, похоже, нет границ. Здесь по-прежнему уверены, что списать все беды можно на пресловутую угрозу с Востока и, как следствие, необходимость «отстегивать» все больше средств в военный бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, оптимизм этот нередко не что иное, как банальная эквилибристика с цифрами, который на первый взгляд выглядят, действительно, неплохо. Так, по официальной статистике, в Латвии за первый квартал средняя зарплата выросла на 4 %.
Однако грош цена этой цифре, если посмотреть на реальное положение дел. По сравнению с концом 2025 года, зарплаты «грязными» – без налоговых вычетов – упали более чем на 1,5 %, а почасовая оплата труда просто рухнула сразу на 6 %. Это значит, что на фоне повышения цен люди не становятся богаче, а лишь пытаются остаться на плаву. На руки местный житель получает в среднем 1 300 евро, но эти деньги быстро тают, учитывая, что Латвия остается одним из самых дорогих регионов еврозоны.
Латвия, по данным Евростата, уже обогнала по ценам на продукты питания даже Германию с Нидерландами. А коммунальные счета за типовую двухкомнатную квартиру в Риге или Даугавпилсе могут достигать 300 евро. Вычитая из средней зарплаты эти две главные статьи расходов, на остальные нужды остается сумма, с которой трудно чувствовать себя гражданином процветающей Европы.
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