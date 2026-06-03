Видимо, у европейского «гостеприимства» есть свои красные линии, а вот у оптимизма прибалтийской власти, похоже, нет границ. Здесь по-прежнему уверены, что списать все беды можно на пресловутую угрозу с Востока и, как следствие, необходимость «отстегивать» все больше средств в военный бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, оптимизм этот нередко не что иное, как банальная эквилибристика с цифрами, который на первый взгляд выглядят, действительно, неплохо. Так, по официальной статистике, в Латвии за первый квартал средняя зарплата выросла на 4 %.