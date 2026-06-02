И что самое главное, виноваты в этом, по словам Мерца, не враги, а собственное правительство и полная бесхозяйственность. Канцлер Германии публично поплакался в жилетку своим соратникам. На восточногерманском форуме в Бад-Зарове он заявил, что правительство последние годы просто сидело на месте и копило ошибки. Среди них – налоги для бизнеса под 30 %, промышленный тариф на электроэнергию в 16 центов за киловатт-час. Счета за газ – как вторая ипотека, а бюрократия убивает любую инициативу.

Из-за этого немецкие производители больше не могут конкурировать с другими регионами мира. Чуда не будет, признал канцлер и вновь бросил колкости в сторону Москвы. Но эксперты уверены, что американские пошлины и мировые конфликты душат немецкую промышленность ничуть не хуже.

Джо Кайзер, председатель наблюдательного совета немецкого энергетического концерна:

Я считаю, что самая большая внешняя проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня в Германии, – это тарифная система, введенная Соединенными Штатами, прежде всего, и которая негативно влияет на мировую торговлю. Так что это никому не на пользу. И многие конфликты, особенно геополитические, такие как в Украине или на Ближнем Востоке с Ормузским проливом, я считаю, в краткосрочной перспективе станут еще одним вызовом.