Вчерашний локомотив Старого Света, Германия, превратилась в старый вагон, который тащат на честном слове и европейских субсидиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Канцлер Фридрих Мерц, чей рейтинг уже обогнал показатели бездарности его предшественников, вынужден был признать очевидное: Германия стала невыносимо дорогой, экономически неповоротливой и неконкурентоспособной.
И что самое главное, виноваты в этом, по словам Мерца, не враги, а собственное правительство и полная бесхозяйственность. Канцлер Германии публично поплакался в жилетку своим соратникам. На восточногерманском форуме в Бад-Зарове он заявил, что правительство последние годы просто сидело на месте и копило ошибки. Среди них – налоги для бизнеса под 30 %, промышленный тариф на электроэнергию в 16 центов за киловатт-час. Счета за газ – как вторая ипотека, а бюрократия убивает любую инициативу.
Из-за этого немецкие производители больше не могут конкурировать с другими регионами мира. Чуда не будет, признал канцлер и вновь бросил колкости в сторону Москвы. Но эксперты уверены, что американские пошлины и мировые конфликты душат немецкую промышленность ничуть не хуже.
Джо Кайзер, председатель наблюдательного совета немецкого энергетического концерна:
Я считаю, что самая большая внешняя проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня в Германии, – это тарифная система, введенная Соединенными Штатами, прежде всего, и которая негативно влияет на мировую торговлю. Так что это никому не на пользу. И многие конфликты, особенно геополитические, такие как в Украине или на Ближнем Востоке с Ормузским проливом, я считаю, в краткосрочной перспективе станут еще одним вызовом.
Жители Германии тем временем наблюдают, как их кошельки пустеют, а цены в супермаркетах скачут вверх. Немецкий союз благотворительных организаций бьет тревогу. Доля бедных в стране достигла 16 % и составила 13,5 миллиона человек. Они вынуждены экономить на всем. Одинокий человек официально считается бедным в Германии, если его доход опускается ниже 1 450 евро в месяц.
Руководство больниц Латвии заподозрили в хищениях бюджетных средств.
Но голь на выдумку хитра. Рецессия толкает людей на те решения, о которых в сытые времена отказались в угоду безупречному либерализму. Так, брюссельским стратегам предстоит ощутить под ногами не паркет своих кабинетов, а спуститься на выжженную кризисами европейскую землю.