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В Швеции повышен уровень террористической угрозы после акции по сожжению Корана

16 августа 2023 08:25
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Новости Швеции. В Швеции повышен уровень террористической угрозы, а также ужесточен пограничный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции повышен уровень террористической угрозы после акции по сожжению Корана-1

Причиной стали акции по сожжению Корана. Экстремистские группировки из ряда мусульманских стран пообещали провести акции возмездия. Власти Швеции отнеслись к этим угрозам серьезно. Министр юстиции заявил, что сейчас ситуация в сфере безопасности гораздо хуже, чем несколько месяцев назад.

# Акции протеста # Новости Швеции # Фотофакт

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