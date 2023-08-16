В Швеции повышен уровень террористической угрозы после акции по сожжению Корана

Новости Швеции. В Швеции повышен уровень террористической угрозы, а также ужесточен пограничный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали акции по сожжению Корана. Экстремистские группировки из ряда мусульманских стран пообещали провести акции возмездия. Власти Швеции отнеслись к этим угрозам серьезно. Министр юстиции заявил, что сейчас ситуация в сфере безопасности гораздо хуже, чем несколько месяцев назад.