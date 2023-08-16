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На военном заводе в Израиле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

16 августа 2023 08:24
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Новости Израиля. Мощный взрыв на военном заводе в Израиле. Пострадали по меньшей мере три человека, один в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На военном заводе в Израиле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие-1

На территории предприятия вспыхнуло несколько пожаров, их уже ликвидировали. Удар взрывной волны в пригороде израильской столицы почувствовали сотни жителей, а пламя и облако дыма были видны издалека. Многие укрылись в убежище, приняв пришествие за ракетную атаку. Причина взрыва выясняется.

# Взрыв # Новости Израиля # Фотофакт

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