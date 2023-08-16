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В Египте на курорте Дахаб закрыли пляжи из-за акулы

16 августа 2023 08:20
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Морская хищница была замечена около популярного у туристов пляжа на курорте Дахаб, информирует Al-Masry al-Youm, пишет РИА Новости. 

О несчастных случаях не сообщалось. Египетские власти приняли решение закрыть пляжи для купания в этом районе. Временно в курортной зоне запрещены дайвинг и рыбалка. Сколько по времени будут действовать ограничительные меры не сообщается. В египетском Министерстве окружающей среды отмечают, что все зависит от оценки ситуации в этом районе. 

В июне текущего года в египетской Хургаде в результате нападения акулы погиб россиянин. Акула, которая нанесла мужчине смертельные укусы, была поймана. 

# общество

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