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В Доминикане произошёл взрыв на химзаводе – погибли не менее 12 человек

16 августа 2023 07:50
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Новости Доминиканской Республики. Не менее 12 человек погибли, как минимум 65 получили ранения при взрыве на химическом заводе в Доминикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв четырехмесячный ребенок.

В Доминикане произошёл взрыв на химзаводе – погибли не менее 12 человек-1

Спасатели ликвидировали вспыхнувший после взрыва пожар. Почти сутки они ищут под обломками погибших и раненых. Взрывной волной выбиты стекла и двери в соседних домах, полностью сгорели или значительно повреждены несколько автомобилей.

В Доминикане произошёл взрыв на химзаводе – погибли не менее 12 человек-4

Начато расследование причин происшествия.

# Взрыв # Фотофакт

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