Новости Доминиканской Республики. Не менее 12 человек погибли, как минимум 65 получили ранения при взрыве на химическом заводе в Доминикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв четырехмесячный ребенок.
Новости Доминиканской Республики. Не менее 12 человек погибли, как минимум 65 получили ранения при взрыве на химическом заводе в Доминикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв четырехмесячный ребенок.
Спасатели ликвидировали вспыхнувший после взрыва пожар. Почти сутки они ищут под обломками погибших и раненых. Взрывной волной выбиты стекла и двери в соседних домах, полностью сгорели или значительно повреждены несколько автомобилей.
Начато расследование причин происшествия.