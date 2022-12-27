Прямой эфир

В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за сильного шторма

27 декабря 2022 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. До 60 человек выросло число жертв зимнего шторма, который обрушился на США. Арктические морозы сковали весь север, а сильный ветер и снег бушуют почти на всей территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за сильного шторма-1

Из-за снегопадов некоторые города оказались отрезаны от внешнего мира, закрыты дороги, не ходят поезда. Отменены тысячи авиарейсов. Без света и отопления оставались порядка 200 тысяч домов. Спасатели продолжают эвакуировать водителей, которые застряли на шоссе, несмотря на запрет передвижения. В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение. Власти заявили, что разгул стихии войдет в историю как самый разрушительный шторм.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
13 человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах
27 декабря 2022 09:39

13 человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах

Армия Сербии приведена в состояние наивысшей боеготовности
27 декабря 2022 09:38

Армия Сербии приведена в состояние наивысшей боеготовности

Польше грозят серьёзные перебои в поставках электроэнергии
27 декабря 2022 09:37

Польше грозят серьёзные перебои в поставках электроэнергии