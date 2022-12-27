В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за сильного шторма

Новости США. До 60 человек выросло число жертв зимнего шторма, который обрушился на США. Арктические морозы сковали весь север, а сильный ветер и снег бушуют почти на всей территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за снегопадов некоторые города оказались отрезаны от внешнего мира, закрыты дороги, не ходят поезда. Отменены тысячи авиарейсов. Без света и отопления оставались порядка 200 тысяч домов. Спасатели продолжают эвакуировать водителей, которые застряли на шоссе, несмотря на запрет передвижения. В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение. Власти заявили, что разгул стихии войдет в историю как самый разрушительный шторм.