Прямой эфир

13 человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах

27 декабря 2022 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. 13 человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах, 23 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия эвакуированы около 50 тысяч жителей, которых разместили в центрах временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах-1

Стихия застала людей врасплох. Во время рождественских каникул многие застряли на дорогах, так как направлялись в гости родственникам. В спасательной операции, которая продолжается до сих пор, задействованы военные и береговая охрана.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Наводнение # Новости Филиппин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Армия Сербии приведена в состояние наивысшей боеготовности
27 декабря 2022 09:38

Армия Сербии приведена в состояние наивысшей боеготовности

Польше грозят серьёзные перебои в поставках электроэнергии
27 декабря 2022 09:37

Польше грозят серьёзные перебои в поставках электроэнергии

Французские врачи вышли на забастовку, требуя повышения оплаты труда
27 декабря 2022 09:31

Французские врачи вышли на забастовку, требуя повышения оплаты труда