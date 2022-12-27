Новости Филиппин. 13 человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах, 23 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия эвакуированы около 50 тысяч жителей, которых разместили в центрах временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия застала людей врасплох. Во время рождественских каникул многие застряли на дорогах, так как направлялись в гости родственникам. В спасательной операции, которая продолжается до сих пор, задействованы военные и береговая охрана.