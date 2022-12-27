Новости Сербии. Армия Сербии приведена в состояние наивысшей боеготовности. Как заявил министр обороны страны, вооруженные силы должны быть готовы к применению военной мощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, эти экстренные меры приняты из-за сложной ситуации в Косово, где албанские власти продолжают готовиться к нападению на сербов и насильственному снятию баррикад. Сербская армия в любой момент может вступить на защиту территориальной целостности и суверенитета страны и не допустить террора против сербов, где бы они ни жили. Ранее Белград уже перебросил тяжелую бронетехнику и артиллерию к косовской границе.