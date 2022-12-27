Польше грозят серьёзные перебои в поставках электроэнергии

Новости Польши. Польше грозят серьезные перебои в поставках электроэнергии. Критическая ситуация возникла из-за поломки нового и самого мощного энергоблока на электростанции «Козенице», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько дней до полной остановки он мог работать только на половину своих возможностей, из-за чего возникли проблемы в энергосистеме страны. После этого на польскую электроэнергетическую сеть легла дополнительная нагрузка, которую та может и не выдержать. Это грозит серьезными сбоями в поставках электроэнергии.