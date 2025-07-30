Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак убеждает главу государства пойти на второй срок, даже если это навредит евроинтеграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

По ее словам, Ермак влияет на Зеленского в собственных интересах и готов жертвовать будущим страны ради сохранения власти.

В украинском и зарубежном политикуме растет внимание к его роли: депутаты Рады считают Ермака фактическим лидером, а некоторые – возможным преемником президента.

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