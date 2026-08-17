Крупнейший производитель алмазов в ЮАР приостановил работу рудника «Венетия»

Алмазная отрасль Южной Африки переживает самый тяжелый спад за десятилетия. Крупнейшая добывающая компания страны приостановила работу на руднике «Венетия» – самой большой алмазной шахте региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок природных камней стремительно теряет позиции: мировой спад спроса и рост популярности искусственных алмазов заставили компанию остановить добычу на флагманском руднике. Экономисты называют происходящее переломным моментом для всей отрасли.

Джервин Найду, аналитик: Высокие процентные ставки в ведущих экономиках мира резко снизили спрос на товары класса люкс. Покупки замедлились. Искусственные алмазы стали намного дешевле – и это меняет рынок.

Клэр Эппльярд, сооснователь компании‑производителя ювелирных изделий:

Средний покупатель в Южной Африке раньше мог позволить себе полкарата натурального камня. Теперь, выбирая искусственный, он получает полтора карата – и это полностью устраивает людей, особенно для помолвок.

Экономические последствия остановки добычи ощущаются далеко за пределами ювелирных бутиков. В шахтерских регионах готовятся к удару: на кону 1200 рабочих мест, а один сотрудник обеспечивает доходом целую большую семью. Остановка «Венетии» стала историческим рубежом – алмазный картель, десятилетиями контролировавший мировые цены, теперь вынужден бороться за собственное выживание.