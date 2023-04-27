В Сети обрушились с критикой на требование Зеленского о границах

В комментариях Twitter пользователи подвергли осуждению украинского президента Владимира Зеленского за заявление о том, что нельзя рассчитывать на достижение мира ценой территориальных уступок, сообщает РИА Новости.

Зеленский сообщил об этом после телефонного разговора в среду, 26 апреля, с Си Цзиньпином. Комментаторы подчеркнули, что подобный взгляд не позволит добиться перемирия. За стол переговоров с РФ нужно садиться США, потому как украинский лидер ничего не решает. Некоторые пользователи Twitter высказали мнение, что Зеленский не вправе насаждать свою точку зрения, и что мирный договор не состоится до тех пор, пока будут поступать деньги со стороны Запада.

В декабре 2022 года украинский президент отметил, что выход на границы 1991 года является единственным способом прекращения военных действий. Комментируя это заявление российские эксперты ранее отмечали, что, если президент Зеленский желает вернуться в те годы, он должен рассуждать не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, былых братских связях Украины с Россией.