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Аргентина планирует отказаться от доллара – расчёты с Китаем уже перевели в юани

27 апреля 2023 11:33
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Новости Аргентины. Все больше стран не хотят зависеть от американской валюты. Так, Аргентина заявила, что начинает отказываться от доллара в международной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина планирует отказаться от доллара – расчёты с Китаем уже перевели в юани-1

И уже делаются первые шаги в этом направлении. Как сообщил министр экономики, теперь расчеты с Китаем будут вестись в юанях. По его словам, это позволит Аргентине поддерживать жизнеспособность экономики, объемы импорта и масштабы торговли с КНР, а также даст больше финансовой свободы и укрепит ее резервы. В прошлом месяце Бразилия и Китай также договорились об отказе от использования доллара для всех видов двусторонней торговли.

# Международная политика # Новости Аргентины # Фотофакт

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