Аргентина планирует отказаться от доллара – расчёты с Китаем уже перевели в юани

Новости Аргентины. Все больше стран не хотят зависеть от американской валюты. Так, Аргентина заявила, что начинает отказываться от доллара в международной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И уже делаются первые шаги в этом направлении. Как сообщил министр экономики, теперь расчеты с Китаем будут вестись в юанях. По его словам, это позволит Аргентине поддерживать жизнеспособность экономики, объемы импорта и масштабы торговли с КНР, а также даст больше финансовой свободы и укрепит ее резервы. В прошлом месяце Бразилия и Китай также договорились об отказе от использования доллара для всех видов двусторонней торговли.