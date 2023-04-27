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В Великобритании высокие цены поспособствовали росту краж товаров в магазинах

27 апреля 2023 11:30
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжается рост краж товаров в магазинах из-за их подорожания. Об этом заявил глава Национальной ассоциации розничной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании высокие цены поспособствовали росту краж товаров в магазинах-1

Причем ситуация с воровством обстоит хуже, чем в других странах Европы. Основной причиной для этого стала рекордная инфляция и рост стоимости продуктов. Быстрее всего дорожают яйца, молоко и сыр. Сейчас на покупку еды обычная британская семья тратит почти на тысячу долларов больше, чем раньше. Это и толкает людей на преступление. За год количество магазинных краж выросло на 22 %. В 2022-м их зарегистрировано почти восемь миллионов. Мелкие хищения обошлось британской экономике почти в 700 миллионов долларов.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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