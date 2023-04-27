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Командование новой бригады НАТО разместят в Латвии

27 апреля 2023 11:35
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В Латвии будет размещено командование новой бригады НАТО. Об этом заявила министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командование новой бригады НАТО разместят в Латвии-1

И произойдет это уже через месяц-два. По ее словам, у Риги есть большие планы по развертыванию в стране большого боеспособного подразделения под руководством Канады. И сейчас обе страны ведут активные переговоры. Что касается самой Латвии, то она активно работает над усилением военного потенциала. В частности, укрепляется и расширяется система береговой обороны и будут построены новые полигоны для проведения широкомасштабных учений НАТО.

# НАТО # Инара Мурниеце # Фотофакт

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