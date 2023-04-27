Командование новой бригады НАТО разместят в Латвии

И произойдет это уже через месяц-два. По ее словам, у Риги есть большие планы по развертыванию в стране большого боеспособного подразделения под руководством Канады. И сейчас обе страны ведут активные переговоры. Что касается самой Латвии, то она активно работает над усилением военного потенциала. В частности, укрепляется и расширяется система береговой обороны и будут построены новые полигоны для проведения широкомасштабных учений НАТО.