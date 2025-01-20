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В Латвии хотят запретить белорусам работать в некоторых отраслях

20 января 2025 11:05
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Латвия намерена принять закон, ущемляющий права граждан Беларуси. Им хотят запретить занимать должности в структурах управления критической инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии хотят запретить белорусам работать в некоторых отраслях-2

Это учреждения, которые имеют важное значение для выполнения ключевых общественных функций, а также для обеспечения безопасности, здоровья, экономического и социального благополучия граждан. Белорусы смогут там работать лишь в качестве исключения на основании специального разрешения органа государственной безопасности. Законопроект в скором времени рассмотрит правительство, а затем и парламент.

# Новости Латвии # Международная политика

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