Прямой эфир

Три министра Израиля ушли в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС

20 января 2025 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый день перемирия в Газе спровоцировал политический кризис в Израиле. Заключенное соглашение с ХАМАС буквально раскололо правительство. Несколько членов кабмина раскритиковали премьера за то, что тот согласился на сделку. В знак протеста против прекращения огня, в отставку подали три ключевых министра, среди которых и отвечающий за нацбезопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три министра Израиля ушли в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС-2

По их мнению, боевые действия в Газе необходимо продолжать до полного уничтожения всех вооруженных формирований палестинского движения. Боевики ХАМАС воспользуются этой передышкой, чтобы вооружиться и начать новые нападения на Израиль. Кроме того возмущение членов кабмина вызвал непропорциональный обмен заложниками. По условиям сделки, Израиль должен освободить из тюрем около 2 тысяч палестинцев, в то время как боевики ХАМАС только 33 израильтянина, которые находятся у них в плену. Само соглашение о перемирии мятежные министры назвали победой терроризма и обвинили правительство в капитуляции.

# Международная политика # Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Кошка в Китае случайно лишила хозяйку работы и годовой премии
20 января 2025 10:59

Кошка в Китае случайно лишила хозяйку работы и годовой премии

Трамп в первый рабочий день подпишет почти 100 указов
20 января 2025 10:55

Трамп в первый рабочий день подпишет почти 100 указов

Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии возросло до 86 человек
20 января 2025 10:42

Число жертв взрыва бензовоза в Нигерии возросло до 86 человек