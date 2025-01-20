Три министра Израиля ушли в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС

Первый день перемирия в Газе спровоцировал политический кризис в Израиле. Заключенное соглашение с ХАМАС буквально раскололо правительство. Несколько членов кабмина раскритиковали премьера за то, что тот согласился на сделку. В знак протеста против прекращения огня, в отставку подали три ключевых министра, среди которых и отвечающий за нацбезопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, боевые действия в Газе необходимо продолжать до полного уничтожения всех вооруженных формирований палестинского движения. Боевики ХАМАС воспользуются этой передышкой, чтобы вооружиться и начать новые нападения на Израиль. Кроме того возмущение членов кабмина вызвал непропорциональный обмен заложниками. По условиям сделки, Израиль должен освободить из тюрем около 2 тысяч палестинцев, в то время как боевики ХАМАС только 33 израильтянина, которые находятся у них в плену. Само соглашение о перемирии мятежные министры назвали победой терроризма и обвинили правительство в капитуляции.