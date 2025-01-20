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11 человек пострадали. В Гамбурге столкнулись баржа с паромом

20 января 2025 11:17
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11 людей пострадали при столкновении баржи с паромом на Эльбе в Гамбурге.  Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

 

11 человек пострадали. В Гамбурге столкнулись баржа с паромом-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Случай произошел в 06:43, на борту паромного судна пребывали 25 человек. Состояние одного из потерпевших тяжелое. 

Авария случилась на реке Нордерельб. В итоге столкновения парому был причинен значительный ущерб. Баржа по неизвестным причинам оторвалась от причала.

# Международная политика

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