11 человек пострадали. В Гамбурге столкнулись баржа с паромом

11 людей пострадали при столкновении баржи с паромом на Эльбе в Гамбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Случай произошел в 06:43, на борту паромного судна пребывали 25 человек. Состояние одного из потерпевших тяжелое.

Авария случилась на реке Нордерельб. В итоге столкновения парому был причинен значительный ущерб. Баржа по неизвестным причинам оторвалась от причала.