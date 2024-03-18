В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО

НАТО расширяет оккупацию восточноевропейских стран. В Румынии началось строительство крупнейшей на континенте базы Североатлантического альянса. Местом для ее расположения выбрали порт «Констанца» на побережье Черного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам военный объект будет больше похож на город. Он будет располагаться на площади около 3 000 гектаров, а общий периметр составляет 30 километров и будет возведен на основе уже существующей авиабазы ВВС Румынии. Однако на ней появятся новые взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, больница, а также школы, детские сады и магазины. Она сможет принять до 10 тысяч солдат НАТО.

Николае Крецу, командир 57-й авиабазы ВВС Румынии:

Помимо уже имеющихся возможностей 57-й авиабазы, мы также проектируем необходимую инфраструктуру, чтобы могли принимать солдат и технику. Чтобы укрепить наземные возможности, поддерживать специальные операции или предпринимать другие действия, которые необходимы для реагирования на любые ситуации в области безопасности.