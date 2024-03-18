Прямой эфир

Нетаньяху заявил, что страны Запада потеряли и совесть, и память

18 марта 2024 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху критикует Запад за то, что тот не обратил внимание на призывы к проведению выборов в его стране. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил ряд политиков в ложных заявлениях против армии и руководства Израиля и сказал, что они требуют выборов во время войны, которые, по его словам, остановят войну и на полгода изолируют страну.

Лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой Нетаньяху и призывом провести внеочередные выборы, чтобы изменить состав политического руководства Израиля. Он считает, что Нетаньяху ставит политическое самосохранение выше израильских интересов. Газета Washington Post пишет, что в администрации Байдена Нетаньяху больше не считают полезным для себя партнером.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

Другие новости рубрики

Все новости
Украина не будет продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа
18 марта 2024 08:57

Украина не будет продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа

В Румынии строится крупнейшая база НАТО на 10 000 военных
18 марта 2024 08:44

В Румынии строится крупнейшая база НАТО на 10 000 военных

В Мадриде прошла акция протеста фермеров
18 марта 2024 08:29

В Мадриде прошла акция протеста фермеров