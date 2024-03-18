Нетаньяху заявил, что страны Запада потеряли и совесть, и память

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху критикует Запад за то, что тот не обратил внимание на призывы к проведению выборов в его стране. Об этом пишет РИА Новости.

Он обвинил ряд политиков в ложных заявлениях против армии и руководства Израиля и сказал, что они требуют выборов во время войны, которые, по его словам, остановят войну и на полгода изолируют страну.

Лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер выступил с резкой критикой Нетаньяху и призывом провести внеочередные выборы, чтобы изменить состав политического руководства Израиля. Он считает, что Нетаньяху ставит политическое самосохранение выше израильских интересов. Газета Washington Post пишет, что в администрации Байдена Нетаньяху больше не считают полезным для себя партнером.