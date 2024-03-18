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Минбороны РФ: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62

18 марта 2024 10:11
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По сообщению Министерства обороны РФ, бомбардировщики Су-34 успешно уничтожили украинский пункт управления ВСУ бомбами М-62, оборудованными модулями универсального контроля и коррекции. Об этом пишет РИА Новости.

Эти модулипозволяют обеспечить высокую эффективность и высокую точность наведения снарядов, что дает возможность наносить удары на безопасной дальности от линии фронта. После получения разведданных об уничтожении цели экипажи самолетов Су-34 безопасно вернулись на поле вылета. Су-34 регулярно выполняют задачи по разрушению военных объектов противника.

# Международная политика

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