ФСБ РФ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге

ФСБ России сообщает о предотвращении теракта на железнодорожной ветке в Крыму и о задержании агента спецслужб Украины. Об этом передает РИА Новости.

Подозреваемая, гражданка России 1999 года рождения, собиралась поджечь релейный шкаф на железнодорожном полотне, в результате чего могли быть сорваны военные грузоперевозки. У нее нашли самодельное зажигательное оборудование и средство связи с украинским оператором.

По словам арестованной, она осознавала, что ее смесь для поджигания не даст практического результата, но координатор из Украины утверждал, что ей важно показать присутствие своих единомышленников в Крыму. В настоящее время в отношение задержанной открыто уголовное дело о подготовке к теракту и возможном привлечении к ответственности по статье «Государственная измена».