В Румынии два взрыва прогремели на АЗС, погиб один человек

Новости Румынии. По меньшей мере один человек погиб, еще более 50 получили ранения. В Румынии прогремели два взрыва на АЗС сжиженного нефтяного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После первого последовал пожар, который удалось ликвидировать лишь спустя несколько часов. Огнем были охвачены две цистерны и близлежащий дом. А примерно через два часа произошел второй взрыв. По словам министра здравоохранения страны, многие люди получили ожоги. Также среди пострадавших почти 40 пожарных: все они работали на месте аварии.

В Департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Румынии отметили, что сохраняется опасность новых взрывов. На этом фоне около трех тысяч местных жителей, проживающих в радиусе 700 метров от места происшествия, были эвакуированы.