ЕК выделит почти 2 млрд евро на оборонные программы

Еврокомиссия выделит почти 2 миллиарда евро на оборонные программы. Большая часть суммы – 500 миллионов – пойдет на производство боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее время их выпуск значительно сократился. В ЕС не успевают спонсировать украинский конфликт и пополнять при этом свои запасы. Ряд стран, в частности Германия, заявили о проблеме опустевших складов. Власти Европы приняли решение финансово поддержать сферу. Это поможет удвоить нынешние показатели, считают в Европейской комиссии. А пока государства – участники ЕС вынуждены закупать оружие в третьих странах.