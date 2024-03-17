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ЕК выделит почти 2 млрд евро на оборонные программы

17 марта 2024 14:13
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Еврокомиссия выделит почти 2 миллиарда евро на оборонные программы. Большая часть суммы – 500 миллионов – пойдет на производство боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕК выделит почти 2 млрд евро на оборонные программы-1

За последнее время их выпуск значительно сократился. В ЕС не успевают спонсировать украинский конфликт и пополнять при этом свои запасы. Ряд стран, в частности Германия, заявили о проблеме опустевших складов. Власти Европы приняли решение финансово поддержать сферу. Это поможет удвоить нынешние показатели, считают в Европейской комиссии. А пока государства – участники ЕС вынуждены закупать оружие в третьих странах.

# Международная политика

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