В Латвии прошёл марш памяти легиона СС

Не только в Украине понятие «норма» стерто. Это латвийский стыд – марш памяти легиона СС. Мероприятие противоречит нормам ООН. Латвия осталась единственной страной в мире, в которой открыто чествуют пособников Гитлера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стоит отметить, акция с каждым годом все меньше пользуется поддержкой населения. Эксперты отмечают: героизация нацизма происходит параллельно с фальсификацией истории на Западе.