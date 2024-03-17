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В Латвии прошёл марш памяти легиона СС

17 марта 2024 17:16
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Не только в Украине понятие «норма» стерто. Это латвийский стыд – марш памяти легиона СС. Мероприятие противоречит нормам ООН. Латвия осталась единственной страной в мире, в которой открыто чествуют пособников Гитлера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стоит отметить, акция с каждым годом все меньше пользуется поддержкой населения. Эксперты отмечают: героизация нацизма происходит параллельно с фальсификацией истории на Западе.

В Латвии прошёл марш памяти легиона СС-1

16 марта 1944 года воевавшие на стороне Гитлера легионеры вступили в бой с Красной армией под Псковом. Участники современного шествия ставят целью прославить это событие, вероятно, забывая, как от рук латышских эсэсовцев погибли до 60 тысяч евреев. Кроме того, известно о военных преступлениях легионеров, совершенных карательными батальонами на оккупированных территориях. На постыдные сборища Европа, как водится в последнее время, закрывает глаза.

# Международная политика # Новости Латвии

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